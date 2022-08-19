Канте выбыл на несколько недель из-за травмы бедра, Броя и Ковачич тоже не сыграют с «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о сроках возвращения хавбека .

Француз получил повреждение бедра в ходе матча 2-го тура с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Травма достаточно серьезная. Речь идет о неделях. Новости не очень хорошие. Мы расстроены, поскольку Нголо был в отличной форме, играл крайне важную роль, а теперь выбыл на несколько недель.

Броя пропустит несколько дней, с «Лидсом» он не сыграет. еще не готов, у него проблемы с коленом.

У Пулишича были проблемы с ахилловым сухожилием, но сегодня он тренировался. Посмотрим, будет ли он готов», – сказал Тухель.

сыграет в гостях у 21 августа. Начало – в 16:00 по московскому времени.