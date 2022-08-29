Месси поднял брови и выпятил нижнюю губу после замены в матче «ПСЖ» – «Монако», общаясь с кем-то на скамейке

, похоже, был разочарован своей заменой в матче против .

Аргентинец вышел на матч 4-го тура Лиги 1 (1:1) в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте. Вместо него в игру вошел .

Камера запечатлела момент, когда партнер по команде задал Месси вопрос после того, как тот сел на скамейку запасных. Аргентинец ответил приподнятыми бровями и выпяченной нижней губой.

Скриншот: трансляция ESPN

В 4 матчах Лиги 1 в этом сезоне Месси забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.