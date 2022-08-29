Кроос о машине времени: «Отправился бы на 100 лет вперед, чтобы узнать, произошли ли прогнозируемые изменения климата. Самая серьезная проблема уже ждет нас»

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Тони Кроос ответил на вопрос о том, что бы он сделал, будь у него машина времени.

– Машина времени: ты можешь выбрать дату и место. Через 24 часа ты должен вернуться. Куда направишься? С кем встретишься? Что сделаешь?

– Первым порывом было бы пролететь на несколько десятилетий вперед, чтобы посмотреть, что станет с детьми.

Но я хотел бы увидеть более широкую картину и отправиться на 100 лет в будущее. Чтобы узнать, произошло ли то, что наука в настоящее время авторитетно прогнозирует нам в отношении изменения климата. С этими знаниями я вернусь, сообщу всем и буду мотивировать людей еще более тщательно работать над тем, чтобы мы сохранили этот мир.

Среди всех текущих задач – от пандемии до войны – мы должны понимать, что самая серьезная проблема уже ждет нас в будущем, – сказал полузащитник «Реала»

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