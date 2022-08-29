Ливерпуль — Ньюкасл прогноз на матч 5-го тура АПЛ 31 августа, прогноз на футбольный матч

В рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу пройдет матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Команды сыграют в Ливерпуле 31 августа. Начало встречи на поле стадиона «Энфилд» в 22:00 по московскому времени.

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У «Ливерпуля» всего два поражения в 18 последних очных встречах с «Ньюкаслом». Перед стартом домашней игры «красные» идут явными претендентами на три очка. Коэффициенты на исход и результативность матча по линии букмекерской конторы «Лига Ставок»:

1,32 на победу «Ливерпуля»;

5,80 на ничью;

9,00 на победу «Ньюкасла»;

1,64 на ТМ3,5;

2,21 на ТБ3,5;

1,81 на обмен голами.

В сезоне 2021/2022 подопечные Юргена Клоппа выиграли оба матча. В домашней игре победа 3:1, в гостях более скромная победа 1:0. На домашней арене «красные» не проигрывают «Ньюкаслу» в 26 играх. Последнее поражение 0:1 в ноябре 1995 года.

«Ливерпуль»

В последнем туре «Ливерпуль» прервал серию из матчей без побед. Первая победа в чемпионате пришлась на домашнюю игру с «Борнмутом». «Красные» выиграли 9:0. Главным героем матча стал Роберто Фирмино. На его счету два гола и три голевые передачи. Дубль оформил Луис Диас. До победы над «Борнмутом» было гостевое поражение 1:2 от «Манчестер Юнайтед» и две ничьи. Со счетом 1:1 завершилась домашняя игра с «Кристал Пэлас», 2:2 сыграли в гостях с «Фулхэмом». В турнирной таблице «красные» на 9-м месте с активов в 5 очков. Разница голов 13:5. По результативности атаки подопечные Юргена Клоппа сравнялись с «Манчестер Сити».

В матче с «Ньюкаслом» не сыграет самый дорогостоящий новичок «Ливерпуля». Форвард, за которого заплатили 75 млн евро, дисквалифицирован на три домашние матча. 23-летний нападающий Дарвин Нуньес получил красную карточку за удар голов Андерсона. Из новичков команды голом отметился Фабиу Карвальо в последней игре. 18-летний защитник Калвин Рэмзи пока не сыграл ни одного матча за новый клуб. Из-за проблем со здоровьем не играют полузащитник Тьяго и Алекс Окслейд-Чемберлен. Под вопросом участие в матче нападающего Диогу Жота.

У «Ливерпуля» 4 поражения в 10 крайних встречах, при 2 ничьих и 4 победах. Разница голов 23:14. В 7 встречах было забито 3 более гола. В 3 матчах «красные» не пропустили. В 25-ти домашних играх АПЛ у подопечных Клоппа нет поражений: 19 побед и 6 ничьих.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» стартовал в чемпионате с домашней победы 2:0 над дебютантом АПЛ «Ноттингем Форест». После игры первого тура «сороки» не побеждают. На домашней арене «Ньюкасл» сыграл вничью 3:3 с «Манчестер Сити». На выезде у подопечных Эдди Хау ничья 0:0 с «Брайтоном» и 1:1 с «Вулверхэмптоном» в последнем туре. В турнирной таблице АПЛ «сороки» на седьмом месте с активов в шесть очков. Разница голов 6:4. В гостях две ничьи и девятое место. Разница голов 1:1.

В лазарете команды находится три опытных футболиста. Матч с «Ливерпулем» пропустят защитник Эмиль Крафт, полузащитник Джонджо Шелви и нападающий Каллум Уилсон. Последний забил два мяча в трех играх. Заменить травмированного Уилсона должен новичок «Ньюкасла» Александр Исак. За 22-летнего форварда «Реал Сосьедада» заплатили 70 млн евро. Всего на усиление состава потратили 136 млн. Вторым по стоимости новичком стал защитник Свен Ботман. В сезоне 2022/2023 у «Ньюкасла» новый голкипер. За 11,5 млн евро был куплен 30-летний Ник Поуп у «Бернли».

У «Ньюкасла» два поражения, три ничьи и пять побед в десяти крайних встречах. Разница голов 16:10. В половине матчей прошла ставка на обмен голами и ТБ2,5. На выезде «сороки» проиграли 4 раза, при 4 победах и 2 ничьих в 10 крайних играх в АПЛ. В 7 из 10 матчей «сороки» пропустили в гостях.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл», 31 августа 2022

Противостояние команд насчитывает 181 игру. У «Ливерпуля» весомое преимущество по победам: 88 против 49, при 44 ничьих. Баланс мячей 318:216 в пользу «красных». В рамках чемпионата Англии команды сыграли 164 раза: 79 побед «Ливерпуля», 43 победы «Ньюкасла» и 42 ничьи. Разница мячей 288:202. «Ливерпуль» не проигрывает «Ньюкаслу» в 10 крайних играх в АПЛ: 7 побед и 3 ничьи. На домашней арене аналогичный результат.

Статистические тренды в результатах команд:

Победа «Ливерпуля» с форой -1,5 — ставка сыграла в 12 из 16 очных матчей на поле «Ливерпуля» ;

; ИТБ1,5 «Ливерпуля» — не менее 2 мячей «красные» забивают в 14 из 16 домашних очных матчей;

«Обе забьют — да» — ставка сыграла в 7 из 10 очных матчей в «Ливерпуле».

«Ньюкасл» заметно обновил состав за три последние трансферные окна. На усиление команды потрачено порядка 270 млн евро. Финансовые траты на обновление команды уже приносят плоды. «Сороки» дали бой «Манчестер Сити» и пока не проигрывают в чемпионате. «Ливерпуль» остался без главного новичка в атаке, но и без него сумел добыть первую победу в сезоне. «Красные» прекрасно играют дома и не проигрывают в АПЛ в 25 крайних встречах. «Ньюкаслу» будет сложно взять очки, но команде по силам забить на «Энфилде».

Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,81 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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