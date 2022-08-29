Саутгемптон — Челси прогноз на матч 5-го тура АПЛ 30 августа, прогноз на футбольный матч

В рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу пройдет матч «Саутгемптон» — «Челси». Команды сыграют в Саутгемптоне 30 августа. Начало встречи на поле стадиона «Сент-Мэрис» в 21:45 по московскому времени. Главный арбитр встречи Майкл Оливер. У рефери в среднем 21 фол и 3 желтые карточки за матч в 29 играх АПЛ.

У «Челси» всего два поражения в 15 последних очных встречах с «Саутгемптоном». Перед стартом гостевой игры «синие» идут явными фаворитами на три очка. Коэффициенты на исход и результативность матча по линии букмекерской конторы «Лига Ставок»:

5,40 на победу «Саутгемптона»;

4,30 на ничью;

1,60 на победу «Челси»;

2,21 на ТМ2,5;

1,65 на ТБ2,5;

1,71 на обмен голами;

2,05 без обмена голами.

В сезоне 2021/2022 команды провели три матча. В рамках АПЛ «Челси» дома обыграл «Саутгемптон» 3:0 и выиграл 6:0 в гостях. В рамках Кубка английской лиги команды сыграли вничью 1:1 в Лондоне. «Челси» прошел дальше в серии пенальти 4:3.

«Саутгемптон»

По итогам четырех стартовых туров у «Саутгемптона» только одна победа.Две игры дома и два матча на чужом поле. В рамках третьего тура «святые» обыграли в гостях «Лестер» 2:1. «Лисы» замыкают турнирную таблицу АПЛ. Во втором туре «Саутгемптон» разделил очки дома с «Лидсом». Ничья 2:2. Поражением завершились гостевой матч в первом туре против «Тоттенхэма» 1:4 и домашняя игра против «Манчестер Юнайтед» 0:1. С 4 очками «Саутгемптон» занимает 13-е место в турнирной таблице. Разница голов 5:8. На домашней арене одно набранное очко и 18-е место в чемпионате.

«Саутгемптон» потратил почти 60 млн евро на усиление состава. Ставка сделана на молодых игроков. Самыми возрастными новичками стали голкипер Матеуш Лис и центральный полузащитник Джо Арибо. Оба в возрасте 25 лет. Остальные новички не старше 20 лет. Пришли 20-летние голкипер Гэвин Базуну и центральный защитник Армел Белла-Котчап, 19-летний форвард Секу Мара и 18-летний полузащитник Ромео Лавия.

С учетом товарищеских игр у подопечных Ральфа Хазенхюттля три победы, три ничьи и четыре поражения в десяти встречах. Разница голов 13:14. В 6 встречах отличились обе команды, в 7 матчах было забито три и более гола. У «Саутгемптона» всего одна победа и одна ничья в восьми последних домашних играх в АПЛ. В 6 из 8 матчей было забито три и более гола.

«Челси»

В рамках последнего тура «Челси» прервал серию из двух неудачных игр. На домашней арене «синие» обыграли «Лестер» со счетом 2:1. Дубль на счету Рахима Стерлинга. «Челси» с 28 минуты играл в меньшинстве после удаления Конора Галлахера. До победы над «Лестером» было гостевое поражение от «Лидса» 0:3 и домашняя ничья 2:2 с «Тоттенхэмом». В рамках первого тура подопечные Томаса Тухеля справились с «Эвертоном» 1:0 в гостях. В турнирной таблице АПЛ «Челси» на шестом месте с 7 очками. Разница голов 5:6. В гостевых встречах одна победа и одно поражение. С тремя очками, разницей голов 1:3 «синие» на седьмом месте в чемпионате.

Потратившись 201,5 млн евро на усиление состава «Челси» активно использует новичков. В последней игре дубль оформил Рахим Стерлинг. Во всех встречах сыграл защитник Марк Кукурелла. Один мяч забил центральный защитник Калиду Кулибали. Это три самых дорогостоящих футболиста, которые пополнили состав столичного клуба летом. К матчам основы привлекается форвард Армандо Броя, который пришел из молодежной команды. В сезоне 2022/2023 «Челси» играет с обновленной линией нападения после ухода Тимо Вернера и Ромелу Лукаку.

У «Челси» три поражения в десяти крайних встречах с учетом товарищеских игр. В 10 встречах 6 побед и одна ничья. Разница голов 15:14. В 6 встречах отличились обе команды, в 7 матчах клубы забили три и более гола. «Синие» пропускают в трех последних играх АПЛ и 7 из 10 встреч. В 10-ти крайних гостевых матчах АПЛ 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. В 8 из 10 матчей «синие» забивают в гостях. Пропустили подопечные Томаса Тухеля в половине игр.

Прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Челси», 30 августа 2022

Противостояние команд насчитывает 109 игр. У «Челси» большое преимущество по победам: 48 побед у «Челси», 29 выигрышей у «Саутгемптона» и 32 ничьи. Разница голов 176:137. В рамках чемпионата Англии команды сыграли 78 раз: 37 против 20 в пользу «синих», при 21 ничьей. Разница голов 135:98. В десяти крайних встречах в АПЛ «святые» выиграли всего один матч, при трех ничьих и шести поражениях. На домашней арене одна победа, две ничьи и семь поражений.

Статистические тренды в результатах команд:

Победа «Челси» — «синие» выиграли в 6 из 7 гостевых очных матчей в АПЛ;

ИТБ1,5 «Челси» — н е менее двух голов «Челси» забивает в 6 из 7 матчей АПЛ на «Сент-Мэрис» ;

; ТБ2,5 — не менее трех голов забивалось в 4 из 5 матчей в Саутгемптоне ;

; Победа «Челси» во втором тайме — «синие» выигрывают второй тайм в семи крайних очных гостевых матчах.

«Челси» пока испытывает проблемы с игрой из-за обновления состава. Томас Тухель активно использует новичков. У «Саутгемптона» заметно обновился состав, но большинство футболистов без большого опыта игры на высшем уровне. «Челси» сильнее своего оппонента и не проигрывает уже в 9 встречах.

Ставка на матч: победа «Челси» во втором тайме с коэффициентом 1,89 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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