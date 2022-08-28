Хави о Левандовском: «Иметь его в команде – благословение. Он прирожденный лидер и настоящий работяга»

похвалил Роберта Левандовского после победы над (4:0).

Нападающий «Барселоны» дважды забил в игре 3-го тура Ла Лиги (4:0). Он отметился дублем во втором матче подряд.

«Хороший матч, но не идеальный. Нам еще есть куда расти, мы двигаемся вперед. Первые 40 минут мы провели очень хорошо. Второй тайм тоже начали здорово.

Это была образцовая игра, но всегда есть куда расти. Мы допускали моменты у своих ворот. Расслабляться нельзя, но мы довольны.

В игре Левандовского я отмечу его голы, умение вовремя открыться для получения мяча, его движение и то как он прикрывает мяч. Он феноменальный игрок. Потрясающий.

Роберт – настоящий лидер. Здорово иметь его в команде – это благословение. Он пример для подражания, прирожденный лидер и настоящий, скромный работяга, действующий в интересах команды.

Он помогает тренерскому штабу, общается с молодежью и делает разницу на поле», – сказал главный тренер «Барсы».