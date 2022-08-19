Гальтье опроверг, что у Мбаппе и Неймара конфликт из-за пенальти: «Мы встретились и расставили все по местам»

заявил, что в нет конфликта по поводу выбора штатного пенальтиста.

На прошлой неделе стало известно, что Неймара не устраивает то, что основным исполнителем 11-метровых в команде является .

«Нет никаких напряженных отношений, это вообще едва ли проблема. После матча с мы встретились, чтобы расставить все по своим местам.

У нас была замечательная неделя подготовки к игре с . Я доволен каждой тренировкой, где все маломальские разногласия были урегулированы.

В эпизоде со вторым пенальти ничего не произошло. Неймар и Мбаппе обменялись мнениями, все произошло очень быстро.

Когда Неймар почувствовал уверенность пробить, Килиан уступил ему», – заявил главный тренер парижан.