«МЮ» готов арендовать Дубравку у «Ньюкасла» с выкупом за 5 млн фунтов. Трапп отказался от перехода

хочет подписать вратаря .

Клуб из Манчестера сделал предложение об аренде с правом выкупа за 5 млн фунтов.

В прошлом сезоне словацкий игрок провел 26 матчей в и пропустил 35 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что голкипер «Айнтрахта» отказался от перехода в «МЮ».

«Я получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед» – мирового топ-клуба. Вчера я уведомил представителей обоих клубов, что решил остаться в , – сказал 32-летний немец.

Утверждалось, что «Айнтрахт» потребовал у «МЮ» 25 млн евро за Траппа, клуб АПЛ считает цену завышенной.