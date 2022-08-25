«МЮ» готов арендовать Дубравку у «Ньюкасла» с выкупом за 5 млн фунтов. Трапп отказался от перехода

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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вратаря «Ньюкасла».

Клуб из Манчестера сделал предложение об аренде Мартина Дубравки с правом выкупа за 5 млн фунтов.

В прошлом сезоне словацкий игрок провел 26 матчей в АПЛ и пропустил 35 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп отказался от перехода в «МЮ».

«Я получил официальное предложение от «Манчестер Юнайтед» – мирового топ-клуба. Вчера я уведомил представителей обоих клубов, что решил остаться в «Айнтрахте», – сказал 32-летний немец.

Утверждалось, что «Айнтрахт» потребовал у «МЮ» 25 млн евро за Траппа, клуб АПЛ считает цену завышенной.

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