Левандовски забил за «Барсу» во 2-м матче подряд. У него 3 гола в 3 играх Ла Лиги

забил за «Барселону» во втором матче подряд.

34-летний нападающий открыл счет в игре 3-го тура Ла Лиги против (1:0, первый тайм) на 24-й минуте. Ему ассистировал Рафинья Диас.

В матче 2-го тура против (4:1) поляк сделал дубль. Теперь у него, таким образом, три гола за три проведенных матча в испанском чемпионате.

В списке бомбардиров Примеры Левандовского опережает только из (четыре гола), три мяча также забил форвард «Сельты» .

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча – «Вальядолид».