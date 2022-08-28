Левандовски забил за «Барсу» во 2-м матче подряд. У него 3 гола в 3 играх Ла Лиги

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Роберт Левандовски забил за «Барселону» во втором матче подряд.

34-летний нападающий открыл счет в игре 3-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (1:0, первый тайм) на 24-й минуте. Ему ассистировал Рафинья Диас.

В матче 2-го тура против «Реал Сосьедад» (4:1) поляк сделал дубль. Теперь у него, таким образом, три гола за три проведенных матча в испанском чемпионате.

В списке бомбардиров Примеры Левандовского опережает только Борха Иглесиас из «Бетиса» (четыре гола), три мяча также забил форвард «Сельты» Яго Аспас.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вальядолид».

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