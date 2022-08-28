Президент «ПСЖ» о конфликте Мбаппе и Неймара из-за пенальти: «Проблем нет, это пресса их создает. Я тоже спорю с братом и сестрой, это нормально»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о предполагаемом конфликте между звездами.

Как сообщалось после матча парижан с «Монпелье» во 2-м туре Лиги 1 (5:2), форвард Неймар был недоволен тем, что нападающий Килиан Мбаппе является основным исполнителем одиннадцатиметровых в команде. В том матче француз не реализовал пенальти, а бразилец отличился с точки. 

«Нет никаких проблем. Это вы, пресса, создаете эти проблемы, не так ли? Для нас такого вопроса не стоит.

Я тоже могу поспорить с братом или сестрой. Это нормальное явление. Но, как только дело касается Килиана, люди сразу раздувают из мухи слона.

Они хорошие приятели, хорошие партнеры. И всегда ими будут», – сказал Аль-Хелайфи.

Гальтье опроверг, что у Мбаппе и Неймара конфликт из-за пенальти: «Мы встретились и расставили все по местам»

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