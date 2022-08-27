Эрик тен Хаг выразил надежду, что останется в «Манчестер Юнайтед».

В субботу 37-летний португалец вышел на 68-й минуте игры 4-го тура против «Саутгемптона». За отведенное время он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.

– Была ли эта игра последней в футболке для Роналду?

– Мы планируем вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим, – сказал главный тренер «МЮ».