Эрик тен Хаг выразил надежду, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».
В субботу 37-летний португалец вышел на 68-й минуте игры 4-го тура АПЛ против «Саутгемптона». За отведенное время он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.
– Была ли эта игра последней в футболке «Манчестер Юнайтед» для Роналду?
– Мы планируем вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим, – сказал главный тренер «МЮ».