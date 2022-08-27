Эрик тен Хаг: «Мы хотим, чтобы Роналду остался в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг выразил надежду, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».

В субботу 37-летний португалец вышел на 68-й минуте игры 4-го тура АПЛ против «Саутгемптона». За отведенное время он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховые дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства. 

– Была ли эта игра последней в футболке «Манчестер Юнайтед» для Роналду?

– Мы планируем вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим, – сказал главный тренер «МЮ».

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