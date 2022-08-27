Жозе Моуринью: «Сказал игрокам «Ромы» в перерыве матча с «Юве», что мне стыдно за них. Ужасный 1-й тайм»

Жозе Моуриньо остался недоволен первым таймом матча с .

проиграла в первой половине 0:1, а во втором – сравняла счет.

– Я сказал своим игрокам в перерыве, что мне стыдно за них. Это не вопрос тактики, дело в их отношении. Мы не можем приехать сюда и играть вот так.

Я говорил [своему помощнику] Фоти: «Молись, чтобы было только 0:1». Потому что проиграть 0:1 – это фантастический результат после такого первого тайма. Нам очень повезло.

Мы не сделали вообще ничего, это чистая удача. Во втором тайме на поле вышла совсем другая команда, хотя, к сожалению, у меня было не так много вариантов, чтобы усилить состав со скамейки, так как Дзаньоло и Вейналдум травмированы.

Аллегри со всеми его проблемами, связанными с травмами, все же смог сделать замены. Если проанализировать второй тайм, то мы заслужили победу со счетом 1:0, но первый тайм был ужасен.

– Что вы сказали Аллегри после матча?

– Что нам невероятно повезло в первом тайме, а во втором мы сделали нечто большее, – сказал главный тренер «Ромы» в интервью DAZN.