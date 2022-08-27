Аллегри про 1:1 с «Ромой»: «Моуринью здорово читает игру, не добиваешь его команду – есть шанс пропустить. «Ювентус провел хороший матч»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ромой» (1:1).

«С точки зрения техники «Юве» играл хорошо, но все равно нам нужно прибавлять. на своем правом фланге во втором тайме больше действовала от обороны, так что с нашего левого фланга должен был совершать больше навесов.

Я доволен тем, как парни сыграли, матч получился хорошим. «Рома» – хорошая команда, а всегда справляется с тем, чтобы его команда не теряла концентрацию.

Жаль, что «Рома» забила в результате единственного углового, подача с которого пошла на дальнюю штангу, но таков футбол. Мы показали хорошую игру.

Моуринью всегда здорово читает игру. Если вы не добиваете его команду, всегда остается шанс пропустить гол. После столь мощного первого тайма мы, разумеется, устали. Следовало держать мяч, замедлить игру. Нужно этому научиться. Нельзя ожидать, что получится доминировать все 90 минут», – сказал Аллегри DAZN.