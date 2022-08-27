Галактионов о 2:2 с «Динамо»: «Пари НН» мог выиграть матч. Готовились, но снова легко пропускаем»

Теги Динамо Москва Дмитрий Стоцкий Николай Калинский Кирилл Гоцук Пари НН Михаил Галактионов Футбол

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

– Понятно, что «Динамо» – это топ-клуб с хорошим подбором игроков. Мы готовились к этой игре. К сожалению, снова легко пропускаем.

Серьезно поговорили с ребятами в перерыве, сделали определенные изменения в составе, в тактике. И во втором тайме показали ту игру, к которой нам надо стремиться. Да, у соперника было удаление, но мы заиграли на высоких скоростях, с хорошим движением мяча, показали отличную функциональную готовность. От этого нам надо отталкиваться в дальнейшем.

– Результатом довольны?

– С одной стороны, вырвали ничью, у всех хорошее настроение. Но мы могли выиграть этот матч. Моментов было много. Калинский со штрафного попал в крестовину, реальные возможности для взятия ворот соперника были у Гоцука и Стоцкого.

Стоит отметить, что в очередной раз футболисты удачно выходят на замены, добавляя игре скорости, динамики и результативных действий.

– Почему команда вновь включилась только во втором тайме?

– На мой взгляд, здесь есть определенный психологический момент. Когда уже терять нечего, ребята успокаиваются и играют в совершенно другой футбол.

Наша задача – научиться с первых минут делать то, что мы отрабатываем в тренировочном процессе. С первой секунды матча играть так, как мы можем, и не бояться этого делать, – сказал Галактионов.

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