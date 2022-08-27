Галактионов о 2:2 с «Динамо»: «Пари НН» мог выиграть матч. Готовились, но снова легко пропускаем»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:2) в Мир РПЛ.

– Понятно, что «Динамо» – это топ-клуб с хорошим подбором игроков. Мы готовились к этой игре. К сожалению, снова легко пропускаем.

Серьезно поговорили с ребятами в перерыве, сделали определенные изменения в составе, в тактике. И во втором тайме показали ту игру, к которой нам надо стремиться. Да, у соперника было удаление, но мы заиграли на высоких скоростях, с хорошим движением мяча, показали отличную функциональную готовность. От этого нам надо отталкиваться в дальнейшем.

– Результатом довольны?

– С одной стороны, вырвали ничью, у всех хорошее настроение. Но мы могли выиграть этот матч. Моментов было много. Калинский со штрафного попал в крестовину, реальные возможности для взятия ворот соперника были у Гоцука и Стоцкого.

Стоит отметить, что в очередной раз футболисты удачно выходят на замены, добавляя игре скорости, динамики и результативных действий.

– Почему команда вновь включилась только во втором тайме?

– На мой взгляд, здесь есть определенный психологический момент. Когда уже терять нечего, ребята успокаиваются и играют в совершенно другой футбол.

Наша задача – научиться с первых минут делать то, что мы отрабатываем в тренировочном процессе. С первой секунды матча играть так, как мы можем, и не бояться этого делать, – сказал Галактионов.