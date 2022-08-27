Йоканович про 2:2 с «Пари НН»: «Динамо» сделало сопернику подарок, который отнял у нас два очка»

прокомментировал ничью «Динамо» с .

Матч 7-го тура Мир завершился вничью 2:2. «Динамо» вело 2:0, но упустило победу.

– Почему команда растеряла преимущества в два мяча?

– Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота.

Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить еще и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.

– В чем заключался этот подарок?

– Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплескивать свою энергию на споры с судьей по поводу назначения пенальти или желтых карточек.

Что касается момента с удалением Фернандеса, то не мог же он просто исчезнуть с поля? Там не было жесткого единоборства, был обычный контакт. В итоге все эти моменты и споры с судьей вывели нас из зоны комфорта.

У меня не было ощущения, что игра «Нижнего» сильно поменялась, что они стали больше прессинговать и давить на нас. Просто мы были недостаточно аккуратными и заплатили за это высокую цену. Поэтому я и сказал о подарке «Нижнему», – сказал главный тренер .