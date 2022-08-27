«Барселона» зарегистрировала Кунде. Матч с «Вальядолидом» – завтра

Защитник Жюль Кунде получил право выступать за «Барселону».

По итогам нескольких апелляций «блауграна» сумела добиться разрешения на включение француза в состав. Трансфер футболиста из «Севильи» в каталонский клуб сегодня зарегистрирован Ла Лигой.

Кунде пропустил два стартовых матча «Барселоны» и оставался последним новичком, который не был зарегистрирован клубом. Роберт Левандовски, Франк Кессиэ, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен были включены в заявку с первого тура чемпионата Испании.

Ближайшая игра «Барселоны» состоится 28 августа – против «Вальядолида» в чемпионате Испании.