Гаджи Гаджиев: «Команда – это живой организм, «Химки» сейчас – больной клуб, подхвативший инфекцию»

высказался о ситуации в «Химках».

После увольнения с постав главного тренера подмосковная команда проиграла 3 матча с общим счетом 2:10.

«Надо знать причины увольнения Юрана. Результат команды зависит не только от того, как она тренируется, но и от происходящего внутри. В «Химках» могут быть противоречия. Когда все это выходит за рамки дозволенного, происходит кризис.

Команда – это живой организм, который может заболеть. Поэтому сейчас – это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию. В некоторых случаях нужны хирургические вмешательства в команду, но не всегда они бывают успешны. Надо чувствовать клуб, игроков», – сказал член технического комитета РФС.