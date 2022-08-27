Гаджи Гаджиев: «Команда – это живой организм, «Химки» сейчас – больной клуб, подхвативший инфекцию»

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Гаджи Гаджиев высказался о ситуации в «Химках». 

После увольнения Сергея Юрана с постав главного тренера подмосковная команда проиграла 3 матча с общим счетом 2:10. 

«Надо знать причины увольнения Юрана. Результат команды зависит не только от того, как она тренируется, но и от происходящего внутри. В «Химках» могут быть противоречия. Когда все это выходит за рамки дозволенного, происходит кризис.

Команда – это живой организм, который может заболеть. Поэтому сейчас «Химки» – это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию. В некоторых случаях нужны хирургические вмешательства в команду, но не всегда они бывают успешны. Надо чувствовать клуб, игроков», – сказал член технического комитета РФС.

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