Вейналдум отказался от операции и пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости. Нидерландец не сыграет на ЧМ-2022

будет лечиться консервативно.

Полузащитник «Ромы», арендованный у , отказался от операции. Нидерландец пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости, полученного на тренировке.

Хавбек вернется на поле в начале 2023 года и в общей сложности пропустит около 20 матчей, сообщает Sky Sport.

Таким образом, игрок сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года в Катаре.

31-летний футболист провел 1 официальный матч после перехода в итальянский клуб – против «Салернитаны» (1:0). Его статистика – здесь.