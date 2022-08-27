Вейналдум отказался от операции и пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости. Нидерландец не сыграет на ЧМ-2022

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Джорджиньо Вейналдум будет лечиться консервативно. 

Полузащитник «Ромы», арендованный у «ПСЖ», отказался от операции. Нидерландец пропустит 3-4 месяца из-за перелома большеберцовой кости, полученного на тренировке. 

Хавбек вернется на поле в начале 2023 года и в общей сложности пропустит около 20 матчей, сообщает Sky Sport.

Таким образом, игрок сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года в Катаре.

31-летний футболист провел 1 официальный матч после перехода в итальянский клуб – против «Салернитаны» (1:0). Его статистика – здесь

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