Черчесов о Дзюбе: «Такой игрок не остался бы без клуба. Рад, что наши футболисты находят место в европейских чемпионатах»

Станислав Черчесов оценил переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
Форвард забил в дебютном матче за новую команду.
«Такой игрок не остался бы без клуба. Ему тоже хотелось бы побыстрее команду найти. Месяц тренироваться в одиночку – непросто. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень.
Рад за него. У него был день рождения, утром я поздравил его с праздником, а вечером — с забитым голом. Всё здорово. Я рад, что наши игроки находят своё место в европейских чемпионатах», – сказал главный тренер «Ференцвароша».