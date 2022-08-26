Черчесов о Дзюбе: «Такой игрок не остался бы без клуба. Рад, что наши футболисты находят место в европейских чемпионатах»

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Станислав Черчесов оценил переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

Форвард забил в дебютном матче за новую команду.

«Такой игрок не остался бы без клуба. Ему тоже хотелось бы побыстрее команду найти. Месяц тренироваться в одиночку – непросто. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень.

Рад за него. У него был день рождения, утром я поздравил его с праздником, а вечером — с забитым голом. Всё здорово. Я рад, что наши игроки находят своё место в европейских чемпионатах», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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