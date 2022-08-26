Артета про АПЛ: «Уровень очень сильно вырос. Футболисты, потраченные деньги, очки для достижения задач – этого я еще не встречал»

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Главный тренер «Арсенала» отметил, насколько сильно выросла конкуренция в АПЛ.

«Посмотрите на футболистов, которые приходят [в лигу], на количество потраченных денег, на тот уровень, который уже сейчас есть у команд. Это то, чего я еще не встречал в этой лиге.

Вы видели несколько трансферов, сделанных в четверг или то, что произошло на прошлой неделе. Думаю, это выглядит очень мощно.

Посмотрите, сколько очков нужно для достижения определенных результатов. Этого никогда не было раньше.

Статистические показатели, которые были у команд АПЛ в том сезоне, стали самыми высокими за все время.

Для каждой команды в лиге уровень очень сильно вырос, и уже в первых нескольких играх вы увидели неожиданные результаты», – сказал Микель Артета.

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