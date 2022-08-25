Лига Европы. Раунд плей-офф. «Ференцварош» Черчесова сыграет с «Шэмрок Роверс», «Шериф» примет «Пюник», «Днепр-1» против АЕК Ларнака

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«Ференцварош» Станислава Черчесова сырграет с «Шэмрок Роверс» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Победители пар выйдут в групповой этап турнира, проигравшие сыграют в группе Лиги конференций. 

Жальгирис Вильнюс Литва – Лудогорец Болгария
Дата проведения
25 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
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Первый матч: 0:1

АЕК Ларнака Кипр – Днепр-1 Украина
Дата проведения
25 августа, 19.00, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

АЕК Ларнака Кипр – Днепр-1 Украина
Дата проведения
25 августа, 19.00, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:1

Силькеборг Дания – ХИК Финляндия
Дата проведения
25 августа, 19.30, «ЙЮСК-Парк»
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Первый матч: 0:1

Сивасспор Турция – Мальме Швеция
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Новый стадион 4 Сентября»
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Первый матч: 1:3

Шериф Молдова – Пюник Армения
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Шериф»
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Первый матч: 0:0

Омония Кипр – Гент Бельгия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:0

Фенербахче Турция – Аустрия Австрия
Дата проведения
25 августа, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
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Первый матч: 2:0

Шэмрок Роверс Ирландия – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Талла»
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Первый матч: 0:4

Шэмрок Роверс Ирландия – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Талла»
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Первый матч: 0:4

Олимпиакос Греция – Аполлон Кипр
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
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Первый матч: 1:1

Хартс Шотландия – Цюрих Швейцария
Дата проведения
25 августа, 22.00, «Тайнкасл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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