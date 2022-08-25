Лига Европы. Раунд плей-офф. «Ференцварош» Черчесова сыграет с «Шэмрок Роверс», «Шериф» примет «Пюник», «Днепр-1» против АЕК Ларнака

«Ференцварош» Станислава Черчесова сырграет с «Шэмрок Роверс» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Победители пар выйдут в групповой этап турнира, проигравшие сыграют в группе Лиги конференций.
- Дата проведения
- 25 августа, 19.00, «стадион ЛФФ»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 25 августа, 19.00, «АЕК-Арена»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 25 августа, 19.00, «АЕК-Арена»
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 25 августа, 19.30, «ЙЮСК-Парк»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Новый стадион 4 Сентября»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Шериф»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 25 августа, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Талла»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Талла»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 25 августа, 22.00, «Тайнкасл»
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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