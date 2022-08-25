Схройдер про Антони и «МЮ»: «У него контракт с «Аяксом». Исхожу из того, что игрок останется. Мы сделаем для этого все»

Главный тренер «Аякса» ожидает, что Антони не уйдет в .

– Были бы вы в шоке, если бы он променял прекрасную группу Лиги чемпионов, в которой будут «Ливерпуль», «Наполи» и «Рейнджерс», на Лигу Европы и «Манчестер Юнайтед»?

– Безусловно!

Я продолжаю исходить из того, что будет и дальше играть за «Аякс». Я понимаю его чувства, но у него контракт с . К тому же, как мне кажется, у нас милый клуб.

Давайте не будем все усложнять. Мы ведь с вами понимаем, как все устроено в футболе, правда? Он хочет уйти в другую команду, а мы хотим сделать все, чтобы его сохранить, – сказал Схройдер.