Арриго Сакки: «Футбол «Интера» застрял в 60-х, хотя их состав гораздо сильнее «Милана»

заявил, что застрял в 1960-х.

«Милан» – не самая сильная команда, но они наиболее близки по духу к европейскому стилю футбола, более международному, наряду с «Аталантой».

У них есть командный дух, которым немногие команды могут воплотить в жизнь. С другой стороны, у «Интера» гораздо более сильный состав, но футбол, в который они играют, застрял в 1960-х годах. «Интер» хорошо играет в этот футбол, но это устаревший стиль, который не помогает им на международном уровне.

«Милан» состоит из группы молодых парней и нескольких возрастных игроков, которые внесли большой вклад. уже не отличный игрок в своем возрасте, но он остается отличным человеком.

Клуб заслуживает похвалы за то, что сбалансировал свои финансы и создал команду из в основном неизвестных игроков. Они не должны терять этот энтузиазм, этот стиль футбола.

Индзаги должен сделать еще один шаг, если он хочет ставить более современный футбол и развиваться. Я думаю, что цель состоит в том, чтобы побеждать на международном уровне, как это сделала сборная Италии, играя в инновационный и смелый футбол», – сказал бывший тренер La Gazzetta dello Sport.