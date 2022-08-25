У Давида Луиза подозрение на вирусный гепатит. Экс-защитник «Челси» и «Арсенала» сообщил, что у него серьезная проблема, он пройдет обследование

У экс-защитника , и подозрение на вирусный гепатит.

35-летнего футболиста заменили в перерыве матча против «Сан-Паулу» в полуфинале Кубка Бразилии (3:1).

На вопрос журналиста о том, почему он вышел после перерыва расстроенным, Луиз ответил: «Послушайте, у меня немного более серьезная проблема. Я пройду обследования. Затем я скажу, что это».

В четверг медицинский штаб «Фламенго» обследует игрока, чтобы оценить серьезность заболевания. По информации Globo, состояние футболиста обусловлено вирусным гепатитом. В последние дни Луиз плохо спал и быстро уставал.