У Давида Луиза подозрение на вирусный гепатит. Экс-защитник «Челси» и «Арсенала» сообщил, что у него серьезная проблема, он пройдет обследование

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У экс-защитника «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ» Давида Луиза подозрение на вирусный гепатит. 

35-летнего футболиста «Фламенго» заменили в перерыве матча против «Сан-Паулу» в полуфинале Кубка Бразилии (3:1). 

На вопрос журналиста о том, почему он вышел после перерыва расстроенным, Луиз ответил: «Послушайте, у меня немного более серьезная проблема. Я пройду обследования. Затем я скажу, что это».

В четверг медицинский штаб «Фламенго» обследует игрока, чтобы оценить серьезность заболевания. По информации Globo, состояние футболиста обусловлено вирусным гепатитом. В последние дни Луиз плохо спал и быстро уставал. 

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