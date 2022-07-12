Трансляцию Суперкубка на «Матч ТВ» посмотрели свыше 5,4 млн зрителей. У игры «Спартака» и «Зенита» 1-е место среди федеральных каналов в праймовом вечернем слоте

Генпродюсер «Матч ТВ» сообщил о востребованности трансляции игры «Зенит» – «Спартак».
Команды 9 июля провели матч за OLIMPBET Суперкубок России на «Газпром Арене». Победил клуб из Санкт-Петербурга – 4:0.
«Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» предсказуемо не оставил шансов конкурентам и занял первое место среди федеральных каналов в праймовом вечернем слоте субботы с 19:00 до 21:00 – доля в аудитории М14-59 в городах 100к+ составила 15,7%!
Всего же трансляцию «Матч ТВ» посмотрели свыше 5,4 млн зрителей!» – написал Александр Тащин, сославшись на данные Mediascope.
По антуражу Суперкубок стремился к финалу Кубка. Но «Зенит» слишком легко победил, а музыканты нарвались на хейт фанатов