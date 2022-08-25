Ювентус — Рома прогноз на матч 3-го тура Серии А 27 августа, прогноз на футбольный матч

В рамках третьего тура Серии А сыграют команды, которые пока не пропускают в новом сезоне. В Турине на поле стадиона «Альянц Стэдиум» пройдет матч «Ювентус» — «Рома». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Главный арбитр встречи Массимилиано Иррати.

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«Ювентус» не проигрывает «Роме» в двух последних розыгрышах Серии А. В предстоящей встрече хозяева получили статус фаворита игры. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на результативность и исход матча третьего тура Серии А:

2,47 на победу «Ювентуса»;

3,36 на ничью;

3,34 на победу «Ромы»;

1,90 на ТМ2,5;

2,10 на ТБ2,5;

1,76 на обмен голами;

2,02 без обмена голами.

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии «Ювентус» одержал две победы с разницей в один мяч. На домашней арене победа со счетом 1:0. В гостях «Ювентус» победил 4:3.

«Ювентус»

«Ювентус» стартовал в чемпионате с уверенной домашней победы 3:0 над «Сассуоло». Победный мяч на счету новичка Анхеля Ди Марии. Дважды в игре отличился Душан Влахович. Во втором туре черно-белые не смогли справиться с «Сампдорией» в гостях. Ничья 0:0. После двух туров подопечные Массимилиано Аллегри на четвертом месте в турнирной таблице с четырьмя набранными очками. Разница голов 3:0. «Ювентус» один из двух клубов в Италии, кто не пропустил на старте чемпионата.

Новички туринского клуба уже приносят пользу команде. Гол Ди Марии стал победным в матче с «Сассуоло». Экс-игрок ПСЖ не единственный новый футболист в команде. На усиление состава команда потратила 101,5 млн евро. Самыми дорогими новичками стали защитник Бремер из «Торино» и вингер Федерико Кьеза из «Фиорентины». Сумма трансферов 41 и 40 млн евро. За 12 млн подписали Филиппа Костича из «Айнтрахта». Свободным агентом пришел Поль Погба. «Ювентус» расстался с двумя центральными защитниками. За 20 млн евро отпустили Мериха Демираля в «Аталанту» и за 67 млн продали Маттейса де Лигта в «Баварию». Из-за проблем со здоровьем игру с «Ромой» пропустят Погба, Ди Мария, Кьеза, голкипер Войцех Щенсны.

С учетом товарищеских игр черно-белые проиграли в 5 из 10 крайних встреч, при 2 победах и 3 ничьих. Баланс мячей 12:18. В 6 из 10 матчей команды забили три и более гола.

«Рома»

«Рома» одержала две победы на старте чемпионата. Обе с минимальным счетом 1:0. В матче первого тура с «Салернитаной» гол на счету Брайана Кристанте. В домашней игре с «Кремонезе» победу столичному клубу принес точный удар Криса Смоллинга. По итогам двух туров «волки» оказались на третьем месте с 6 очками. Разница голов 2:0. «Рома» второй клуб в турнире, кто не пропустил на старте чемпионата. «Интеру» и «Наполи» столичный клуб уступает по разнице голов. У команд 5:1 и 9:2 соответственно.

В межсезонье «Рома» заплатила 7 млн евро «Лиллю» за защитника Зеки Челика. Остальные новички пришли в аренду или свободными агентами. У ПСЖ арендовали Жоржиньо Вейналдума. Полузащитник не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы. Также матч пропустят Николо Дзаньоло и Эбрима Дарбо. Свободными агентами подписали Пауло Дибалу из «Ювентуса», Неманью Матича из «Манчестер Юнайтед» и голкипера Миле Свилара из «Бенфики». В «Марсель» перешли голкипер Пау Лопес, полузащитник Жордан Верету и вингер Дженгиз Ундер.

С учетом товарищеских игр у «Ромы» 7 побед в 10 встречах, при 1 ничьей и 2 поражениях. Баланс голов 16:5. В 7 играх «Рома» не пропустила, в 8 было забито два и менее гола. В 9 из 10 встреч игроки столичного клуба забивают один мяч и более.

Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома», 27 августа 2022

Матч третьего тура Серии А станет юбилейным для команд — 200. В 199 встречах по победам лидирует «Ювентус». Баланс побед 95:48, при 56 ничьих. Разница мячей 309:213. На чемпионат Италии пришлось 180 игр: 87 побед «Ювентуса», 52 ничьи и 41 победа «Ромы». Разница голов 279:191. В десяти крайних встречах в Серии А преимущество туринского клуба сохраняется. «Ювентус» без поражений в 8 играх: 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. На домашней арене черно-белые выиграли 9 раз при одном поражение. Самый популярный счет 1:0. Пять побед «Ювентуса». С разницей в два мяча черно-белые выиграли всего раз в восьми встречах.

Статистические тренды в результатах команд:

Победа «Ювентуса» — туринский клуб победил в 10 из 11 матчей на домашней арене в чемпионате Италии;

ТМ2,5 — два и менее гола забивается в 6 из 7 игр в Турине№

Победа «Ромы» с форой +1 — «Рома» проиграла только раз с разницей в два и более гола в 8 встречах в Турине;

«Обе забьют — нет» — ставка прошла в 7 из 9 очных матчей в Турине.

Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью известны как тактические гении, способные удивить соперника. Очная битва таких тренеров нередко приводит к скучной игре по мнению простого болельщика, но дает много интересного для профессионалов. «Ювентус» потерял часть обоймы из-за травм, включая новичков. У столичного клуба также есть проблемы с обойном, но они скромнее, чем у оппонента. Для ставки на матч можно выбрать ТМ2,5 с коэффициентом 1,90 от букмекера «Лига Ставок» и непроигрыш «Ромы» (Х2) за 1,66.

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Где смотреть Ювентус – Рома