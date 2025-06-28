Перишич продлил контракт с ПСВ на два года. Хавбеком интересовалась «Барселона»

Иван Перишич продолжит выступать за ПСВ.

36-летний полузащитник подписал новый договор с нидерландским клубом до 2027 года.

Ранее сообщалось, что интерес к хорватскому футболисту проявляла «Барселона ».

В прошлом сезоне Иван Перишич забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах чемпионата Нидерландов.