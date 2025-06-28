Александр Медведев: «Придется назвать стадион в честь Семака, если доведет до 10 чемпионств. Можно подумать»
Александр Медведев ответил, можно ли в России назвать стадион в честь Сергея Семака.
– В честь Семака было бы справедливо назвать стадион в России? Все-таки столько чемпионств подряд завоевал.
– Ну да, столько подряд только Романцев брал.
Можно подумать. Если доведет до десяти побед, то придется называть стадион в честь Семака, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Сергей Семак выиграл на данный момент шесть чемпионских титулов вместе с «Зенитом».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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