Александр Медведев: «Придется назвать стадион в честь Семака, если доведет до 10 чемпионств. Можно подумать»

Александр Медведев ответил, можно ли в России назвать стадион в честь Сергея Семака.

– В честь Семака было бы справедливо назвать стадион в России? Все-таки столько чемпионств подряд завоевал.

– Ну да, столько подряд только Романцев брал.

Можно подумать. Если доведет до десяти побед, то придется называть стадион в честь Семака, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Сергей Семак выиграл на данный момент шесть чемпионских титулов вместе с «Зенитом».