Митрофанов о критике тренеров-иностранцев: «Половина того, что преподносит Мостовой, – это игра на публику. Он адекватный специалист, легенда, ему сразу хочется тренировать клуб РПЛ»
«По поводу того, что наши тренеры остаются без работы и жалуются на иностранных специалистов... Мне кажется, что половина из того, как себя преподносит Александр Мостовой, – это немного игра на публику.
Я знаю его лично. Он абсолютный профессионал и максимально адекватный специалист и человек.
Понятно, что он легенда нашего футбола и достиг многого в игре за клуб и сборную. Ему поэтому и хочется сразу тренировать клуб РПЛ. Но для этого нужен тренерский опыт и необходимая лицензия.
Выбор каждого клуба, кого назначать тренером. Лицензия важна, хотя, конечно, не является объективной оценкой.
Но это как диплом о высшем образовании. Его надо получить. Это дает человеку право работать, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Мостовой ранее прошел аттестацию по итогам обучения в Академии РФС и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая не позволяет работать главным тренером в РПЛ.
Мостовые разных стран: Кассано, Ротен, Ван дер Варт и другие трэш-эксперты. Путеводитель