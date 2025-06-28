Гвардиола об игре Родри с «Ювентусом»: «Он точно знает, что делать с мячом. Какая команда хочет потерять лучшего игрока в мире?»

Пеп Гвардиола оценил действия Родри в матче против «Ювентуса».

Испанский полузащитник сыграл в стартовом составе и провел на поле 66 минут. «Горожане» победили со счетом 5:2 в игре клубного чемпионата мира.

Хавбек ранее пропустил весь сезон из-за травмы.

«Нам его очень не хватало, верно? У меня было ощущение, что в прошлом сезоне у нас была невероятная команда, но у нас было много проблем.

Травмы, травмы и травмы. Какая команда хочет потерять лучшего игрока в мире?

Он точно знает, что ему делать с мячом. Он хладнокровен. Я не ожидал, что он сможет сыграть так много минут», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .