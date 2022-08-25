Лацио — Интер прогноз на матч 26 августа Серия А, прогноз на футбольный матч

Чемпионат Италии по футболу стартовал одним из самых последних в Европе. Команды пока сыграли только два тура и рано делать какие-то выводы. Матч между «Лацио» и «Интером» станет одним из первых, где будут встречаться претенденты как минимум на место в четверке сильнейших по итогам сезона. Нерадзурри стартовали с двух побед подряд, правда соперники у них были далеко не самые сильные. У римлян в активе победа и ничья и пришлось им в этих матчах гораздо сложнее. Разные и амбиции у команд. Миланцы после неудачи в прошлом сезоне, а они хотели сохранить скудетто, вновь стремятся взойти на вершину Серии А. У «Лацио» тоже есть чемпионские амбиции, но реализовать их будет сложно. В Риме это понимают и готовы побороться за место в Лиге Чемпионов. Нас ждет интересный поединок на Стадио Олимпико, начало матча в 21:45 по московскому времени.

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«Лацио» (Рим)

В прошлом году римляне не выдержали конкуренцию с ведущей четверкой клубов и закончили чемпионат на пятой позиции, на шесть очков отстав от «Ювентуса». В межсезонье, каждый из конкурентов так или иначе усиливался, приобретая, в том числе звезд по меркам Серии А. В «Лацио» пришли много игроков за небольшие деньги из итальянских и не только клубов. У главного тренера Маурицио Сарри появился простор для ротации, но всем новичкам нужно еще сыграться друг с другом и обрести взаимопонимание на поле.

Судя по первым двум играм удается это пока с трудом. Открывали сезон римляне матчем на своем поле с «Болоньей», и начался он для хозяев обескураживающе. Уже на шестой минуте первого тайма был удален вратарь Луиш Машимиану — главное приобретение «Лацио» в межсезонье. Игрок был куплен у испанской «Гранады» чуть более чем за десять миллионов евро. Марко Арнаутович в первом тайме открыл счет с пенальти, но в конце первой половины игры удаление последовало у «Болоньи». Хозяевам во втором тайме удалось забить два мяча и одержать волевую победу.

Во втором туре подопечные Сарри пожаловали в гости к «Торино» и довольствовались нулевой ничьей, причем нельзя сказать, что хозяева в чем-то им уступали. По некоторым показателям у туринцев было преимущество. Болельщики «Лацио» надеются, что в третьем туре их любимцы наберут форму и смогут дать бой «Интеру». Тем более мотивации команде не занимать. Все помнят, как уходил в стан нерадзурри бывший тренер лациале Филиппо Индзаги в позапрошлом году, и какой матч выдали римляне на своем поле против «Интера» в первом круге, нанеся ему поражение 3 : 1. Что-то подобное тиффози хотят увидеть и в предстоящую пятницу.

«Интернационале» (Милан)

«Интер» предпримет еще одну попытку завоевать свой двадцатый скудетто. Прошлый сезон не оправдал надежд тиффози, но команда в этом виновата сама. Нужно было брать свои очки в матчах с командами ниже классом. Сказалась давняя болезнь команды, неумение дожимать соперника и расточительство в голевых атаках. Скорее всего, Филиппо Индзаги учтет все допущенные ошибки, и больше их не допустит, а помогут ему в этом вернувшийся в стан черно-синих нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник из «Ромы» Генрих Мхитарян и вратарь из «Аякса» Андре Онана. Есть и ряд других новичков. Сожалеть можно только по поводу ухода Ивана Перишича, но и на его позицию есть достойные кандидаты.

Стартовала команда в чемпионате уверенно. Да, были трудности в первом матче, неожиданно упорное сопротивление на своем поле оказал вернувшийся в Серию А «Лечче». Но для гостей важно было выиграть именно так, забив мяч на последних секундах и тем самым продемонстрировать, что «Интер» может выигрывать, когда некоторые обстоятельства против него. Как знать, может эта победа станет залогом итогового успеха. Во втором матче все было намного проще, черно-синие принимали «Специю», выиграли с крупным счетом 3 : 0 и теперь делят первое место с «Наполи» и «Ромой».

Матч с «Лацио» новое испытание и совершенно другой уровень. Наверняка у «Интера» есть зуб на предстоящего соперника за прошлогоднее поражение, но и римляне считают миланцев своими принципиальными соперниками после ухода Индзаги. В любом случае мы увидим либо подтверждение амбиций «Лацио» на место вверху турнирной таблицы по итогам чемпионата, либо узнаем, насколько «Интер» готов повторить позапрошлый победный сезон.

Прогноз на матч «Лацио» — «Интернационале»

Команды встречаются между собой с 1928 года, в первую очередь, в Серии А, Суперкубке и Кубке Италии. Лишь раз в 1998 году они играли в финале Кубка УЕФА и черно-синие во главе с Роналдо взяли верх 3 : 0. Всего команды сыграли 180 поединков, в 74 из них побеждал «Интер», на счету «Лацио» 46 побед, и 60 раз команды сыграли вничью. Тенденция последних сезонов такова, что римлян можно считать неудобным соперником для команды Филиппо Индзаги. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних матчей.

16.02.2020, «Лацио» — «Интер» — 2 : 1;

04.10.2020, «Лацио» — «Интер» — 1 : 1;

14.02.2021, «Интер» — «Лацио» — 3 : 1;

16.10.2021, «Лацио» — «Интер» — 3 : 1;

09.01.2022, «Интер» — «Лацио» — 2 : 1.

Судя по коэффициентам букмекеров, у «Интера» несмотря на гостевой поединок преимущество. «Лига Ставок» дает на победу миланцев коэффициент 1,89, шансы хозяев на успех оцениваются скромнее — 3,95, коэффициент на ничью — 3,85. Обе команды будут предельно мотивированы, на стороне «Лацио» домашние трибуны, и все же на данный момент «Интер» видится более цельной командой, ставим на победу гостей 2 : 1.

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Где смотреть Лацио – Интер