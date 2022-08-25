«Зенит» вряд ли купит Салаи этим летом из-за его высокой стоимости. Переход защитника «Фенербахче» возможен зимой

«Зенит» не купит защитника этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 8-10 млн евро за 24-летнего защитника сборной Венгрии, но турки хотят минимум 12 млн.

По информации Metaratings.ru, переход Салаи до закрытия летнего трансферного окна практически исключен из-за высокой стоимости игрока. В считают, что трансферное окно на вход с высокой долей вероятности завершено.

Зимой петербургский клуб может вернуться к кандидатуре Салаи, если не удастся договориться о продлении контракта с .

Подробная статистика Аттилы доступна здесь.