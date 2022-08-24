«Спартак» сравним с «Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и «Барселоной» по значимости для страны. Он должен каждый год брать титул». Чернышов о времени Федуна

высказался об уходе из «Спартака».

«Я встречался с Леонидом Арнольдовичем один раз, это было в «Лужниках» в 2003 году после какого-то неудачного матча, тогда президент Червиченко хотел сменить меня, даже позвал одного тренера в ВИП-ложу, чтобы он посмотрел на команду, но Федун выразил мне поддержку.

Он понимал, что год был сложным, что состав плохо укомплектован. Я тогда уже понял, что этот человек хочет помочь «Спартаку», хотя он тогда еще не был полноправным хозяином клуба. Мне эта встреча запомнилась, было заметно, что этот человек любит футбол и хочет помочь «Спартаку».

Что касается его президентства, то нужно отметить, что при его правительстве был построен стадион, была отреставрирована база в Тарасовке, была приведена в порядок академия и многое другое. Долгое время клуб не мог построить свой стадион, а Федун этот вопрос решил, уже за одно это он вошел в историю «Спартака».

Что касается спортивной составляющей, то такое количество титулов за время его президентства – это очень мало. «Спартак» должен был каждый год бороться за чемпионство, каждый год брать какой-то титул, ведь этот клуб сравним с «Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и «Барселоной» по своей значимости для страны.

Федун – очень доверчивый человек, не нашел он такого помощника, который смог бы реализовать его идеи... Да, он лестно отзывался о Каттани, но он ведь ушел довольно быстро из клуба…

В итоге Федуна нужно поблагодарить за то, что он оставил после себя такую хорошую инфраструктуру», – сказал бывший главный тренер .