Жиго об уходе Федуна из «Спартака»: «Спасибо ему за все, что сделал для клуба. Он всегда выкладывался по максимуму»

Самюэль Жиго поблагодарил за то, что он сделал для .

Бизнесмен был основным владельцем московского клуба с 2004 по 2022 годы.

В августе стало известно, что компания «Лукойл» купила 100% акций клуба и стадиона «Открытие Банк Арена».

«Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Спартака».

Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» – сказал защитник .

Француз выступал за московский клуб с 2018 по 2022 годы.