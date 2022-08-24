Жиго об уходе Федуна из «Спартака»: «Спасибо ему за все, что сделал для клуба. Он всегда выкладывался по максимуму»

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Самюэль Жиго поблагодарил Леонида Федуна за то, что он сделал для «Спартака»

Бизнесмен был основным владельцем московского клуба с 2004 по 2022 годы.

В августе стало известно, что компания «Лукойл» купила 100% акций клуба и стадиона «Открытие Банк Арена». 

«Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Спартака».

Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!» – сказал защитник «Марселя»

Француз выступал за московский клуб с 2018 по 2022 годы. 

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