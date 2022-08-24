Все матчи сборной Мексики на Чемпионате мира по футболу 2022

Команда Мексики отлично выступила в отборе в североамериканской группе, заняв второе место. Лишь по разнице забитых и пропущенных мячей мексиканцы уступили первую строчку Канаде. Мексика не принимала участия лишь в четырех чемпионатах мира. Высшее достижение — выход в четвертьфинал. Так было на обоих домашних первенствах в 1970 и 1986 годах. Выходить из группы С сборной Мексики вполне по силам, играть здесь предстоит с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 19:00. Мексика — Польша, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 22:00. Аргентина — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 22:00. Саудовская Аравия — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Очень важным для мексиканцев станет матч первого тура с командой Польши. Победа позволит рассчитывать на выход в плей-офф. Время начала матчей указано московское.