Все матчи сборной Сенегала на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Сенегала едет на Чемпионат мира в третий раз. В 2002 году это было впервые, и Львы Теранги сразу вышли в четвертьфинал. Команда, где играют Садио Мане, Калиду Кулибали и Кейта Бальде вполне способна повторить достижение 20-летней давности. Тем более в группе А все соперники Сенегалу по зубам, играть предстоит со сборными Эквадора, Катара и Нидерландов.

Групповой этап. Тур 1

21 ноября, 13:00. Сенегал — Нидерланды, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 2

25 ноября, 16:00. Катар — Сенегал, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 3

29 ноября, 18:00. Эквадор — Сенегал, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября и завершится 18 декабря. Самым сложным для Сенегала представляется матч первого тура с Нидерландами, дальше пойдут соперники попроще. Время начала матчей указано московское.