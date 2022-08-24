Все матчи сборной Японии на Чемпионате мира по футболу 2022

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Сборная Японии без особого труда преодолела отборочный турнир в азиатской зоне и в очередной раз предпримет попытку выйти в плей-офф на чемпионате мира. В этот раз сделать это будет очень сложно, поскольку ее соперниками в группе Е будут команды Германии, Испании и Коста-Рики. Вероятно придется играть только за третье место, хотя на мировых первенствах всегда есть место сенсациям.

Групповой этап. Тур 1

  • 23 ноября, 16:00. Германия — Япония, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

  • 27 ноября, 13:00. Япония — Коста-Рика, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

  • 1 декабря, 22:00. Япония — Испания, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Чемпионат мира в Катаре стартует матчем открытия 20 ноября и завершится 18 декабря. Если Японии удастся не проиграть в первом туре, то для команды откроются перспективы плей-офф. Время начала матчей указано московское.

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