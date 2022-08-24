Все матчи сборной Уругвая на Чемпионате мира по футболу 2022

Команда Уругвая уже много лет мечтает о достижениях уже почти вековой давности, когда ее футболисты поднимали над головой Кубок мира, но даже в Южной Америке Бразилия и Аргентина откровенно сильнее. В Катаре Уругвай попал в группу Н с командами, представляющими разные континенты и стили игры: Португалия, Южная Корея, Гана. Выйти в плей-офф сборной Уругвая вполне по силам.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 16:00. Уругвай — Южная Корея, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 22:00. Португалия — Уругвай, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 18:00. Гана — Уругвай, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 сентября по 18 декабря. Самый интересный матч группы Н нас ждет во втором туре. Вполне возможно это будет игра за первое место. Время начала матчей указано московское.