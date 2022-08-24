Все матчи сборной Швейцарии на Чемпионате мира по футболу 2022

После Чемпионата Европы в сборной Швейцарии произошла смена тренера. Владимира Петковича сменил Мурат Якин, который пока не может похвастаться результатами предшественника. Главное — Швейцария опередила в отборочной группе Италию, отправив ее в стыки. В группе G команде Якина уготовано очень сложное испытание матчами с Бразилией, Сербией и Камеруном.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 13:00. Швейцария — Камерун, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 19:00. Бразилия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 22:00. Сербия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Чемпионат мира по футболу состоится с 20 сентября по 18 декабря. Уже в первом туре для уверенности Швейцарии нужно набирать три очка. Дальше будет труднее. Время начала матчей указано московское.