Все матчи сборной Хорватии на Чемпионате мира по футболу 2022

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Вице-чемпионы мира стали на четыре года старше и достойной замены им пока нет. Чемпионат мира в Катаре станет лебединой песней для Луки Модрича, Ивана Перишича и, наверное, Марцело Брозовича. В России четыре года назад был грандиозный успех, добиться подобного в Катаре будет очень сложно. На групповом этапе хорваты сыграют с командами Канады, Марокко и Бельгии.

Групповой этап. Тур 1

  • 23 ноября, 13:00. Марокко — Хорватия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 2

  • 27 ноября, 19:00. Хорватия — Канада, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

  • 1 декабря, 18:00. Хорватия — Бельгия, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Самый интересный матч хорватов в группе F нас ждет в последнем туре против сборной Бельгии в первый день зимы. Время начала матчей указано московское.

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