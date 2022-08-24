Все матчи сборной Бразилии на Чемпионате мира по футболу 2022

Двадцать долгих лет сборная Бразилии не выигрывала золотые медали Чемпионата мира по футболу. За это время выросло новое поколение игроков и болельщиков. На этот раз главный тренер Тите везет свою команду в Катар, чтобы стать шестикратными победителями мировых первенств. Согласны ли будут соперники? Бразильцам в группе G предстоит сыграть с Камеруном, Сербией и Швейцарией.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 22:00. Бразилия — Сербия, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 19:00. Бразилия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 22:00. Камерун — Бразилия, стадион «Лусаил», Лусаил

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября, финал состоится 18 декабря. Соперники у команды Бразилии непростые, каждая из сборных способна отобрать очки у фаворита. Время начала матчей указано московское.