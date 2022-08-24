Hugo Boss не продлил контракт с Дзюбой. Его агент считает, что решение связано с санкциями

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Сборная России по футболу бизнес Адана Демирспор агенты Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы рассказал о срыве контракта игрока с Hugo Boss.

– Hugo Boss перед Евро-2020 запустил в соцсетях рекламную кампанию с Дзюбой. В нее входил челлендж – нужно было почеканить мяч в костюме, а также акция – купи определенный аромат и получи шанс встретиться с Артемом на стадионе.

Ребята из Hugo потом рассказали: кейс вошел в топ лучших рекламных кампаний лета по версии какого-то авторитетного отраслевого издания.

Но самое удивительное: после вылета от Дании, несмотря на весь негатив, в челлендже приняло участие больше людей, чем во время игры сборной России на турнире.

Сотрудничество было крайне успешным, шла речь о переподписании нового контракта, но…

– Случилось 24 февраля?

– Да, – сказал Леонид Гольдман.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные