Hugo Boss не продлил контракт с Дзюбой. Его агент считает, что решение связано с санкциями

Агент Артема Дзюбы рассказал о срыве контракта игрока с Hugo Boss.
– Hugo Boss перед Евро-2020 запустил в соцсетях рекламную кампанию с Дзюбой. В нее входил челлендж – нужно было почеканить мяч в костюме, а также акция – купи определенный аромат и получи шанс встретиться с Артемом на стадионе.
Ребята из Hugo потом рассказали: кейс вошел в топ лучших рекламных кампаний лета по версии какого-то авторитетного отраслевого издания.
Но самое удивительное: после вылета от Дании, несмотря на весь негатив, в челлендже приняло участие больше людей, чем во время игры сборной России на турнире.
Сотрудничество было крайне успешным, шла речь о переподписании нового контракта, но…
– Случилось 24 февраля?
– Да, – сказал Леонид Гольдман.