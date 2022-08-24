Ливерпуль — Борнмут прогноз на матч 27 августа АПЛ, прогноз на футбольный матч

Три тура английской Премьер-лиги позади, и что мы видим? «Борнмут» и «Ливерпуль» в данный момент соседи по турнирной таблице, вот только занимают они 15-е и 16-е места соответственно. Никто не удивлен, что на этом месте клуб из Юго-Западной Англии, но вот мерсисайдцы… В любом случае Юргену Клоппу и его команде рано посыпать голову пеплом. Вспомним прошлогодний «Арсенал», у тех после трех туров в активе не было ни голов, ни очков, а затем команда боролась за попадание в Лигу Чемпионов. Так что впереди еще весь сезон, и мало кто сомневается, что «Ливерпуль» вскоре займет свое законное место наверху. А вот его сопернику «Борнмуту» придется тяжело, и скорее всего, команде предстоит борьба за выживание. Да и в Ливерпуль футболисты едут не в самый подходящий момент, как бы не попасть под горячую руку. Матч состоится на стадионе Энфилд, начало — в 17:00 по московскому времени.

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«Ливерпуль»

Пока непонятно, чем можно объяснить слабый старт команды Юргена Клоппа в новом сезоне. Первое, что приходит на ум, это нарушение некой командной химии. Все-таки уход Садио Мане в «Баварию» не мог не сказаться на привычной атмосфере в раздевалке. Кроме того, пусть Такуми Минамино и Неку Уильямс были игроками ротации, но и их уход сказался. Им на смену пришли новые игроки, прежде всего, купленный у «Бенфики» нападающий Дарвин Нуньес за 75 миллионов евро. Должно пройти какое-то время, чтобы на поле взаимодействие между футболистами стало выглядеть привычным.

Тут предстоит поработать Юргену Клоппу. Новый сезон его команда начала с двух ничьих, причем с соперниками куда ниже по статусу. Сначала выезд в Лондон и игра с «Фулхэмом». Несмотря на то, что Дарвин Нуньес сразу стал оправдывать авансы и в первом же матче отличился за новый клуб, у хозяев нашелся свой голеадор в лице Александра Митровича, сделавшего дубль. Гости спаслись благодаря Мохаммеду Салаху, который на 80-й минуте сделал счет 2 : 2. Дальше пришлось играть дома с «Кристал Пэлас». Подавляющее преимущество «Ливерпуля»: 24 удара по воротам против семи, 73% владения мячом против 23% и в итоге ничья 1 : 1, плюс удаление все того же Дарвина Нуньеса.

Третий тур и визит в Манчестер, где местный «Юнайтед» напоминал раненого зверя после двух поражений с общим счетом 1 : 6. Многие прочили победу гостям, но неожиданно манкунианцы напомнили о себе, доказав, что рано их списывать со счетов в чемпионате. «Ливерпуль» уступил 1 : 2, хотя тоже имел преимущество по многим игровым компонентам. Теперь уже мерсисайдцы напоминают раненого зверя и будут принимать «Борнмут».

«Борнмут»

Мало кто знает, что владельцем клуба «Борнмут» из одноименного города является россиянин Максим Демин. Когда-то он работал советником по финансам генерального директора «Татнефти», а впоследствии перебрался в Англию и купил пакет акций клуба Чемпионшипа в 2011 году. Несколько месяцев назад в прессе бурно обсуждалась история с «Челси» и его владельцем Романом Абрамовичем, попавшем под санкции Великобритании. Демина подобная ситуация миновала, но это совершенно другая история, к футболу не имеющая отношения.

Итак, «Борнмут» семь лет назад смог впервые в своей истории выйти в Премьер-лигу. Команда задержалась там на несколько лет, но в 2020 году последовала в обратном направлении. Лишь год понадобился «вишням», чтобы вновь вернуться в элитный дивизион. В команде преобладают футболисты выходцы из Британии, хотя при этом есть бразильский голкипер Нету. Кроме того в текущее трансферное окно удалось подписать аргентинского защитника из «Фейеноорда» Маркоса Сенеси, а также левого полузащитника Маркуса Тавернье из «Мидлсбро». За обоих пришлось отдать около 27 миллионов евро.

«Борнмуту» крайне не повезло с календарем. Если стартовать команде пришлось на домашней арене в матче с «Астон Виллой», и свое возвращение на радость болельщикам футболисты отметили победой 2 : 0, то дальше последовали матчи в гостях с «Манчестер Сити» 0 : 4 и домашнее поражение от «Арсенала» 0 : 3, а теперь еще и «Ливерпуль». С другой стороны, лучше миновать всех сложных соперников сейчас, чтобы потом стабильно набирать свои очки. Некой отдушиной для команды Скотта Паркера должен был стать матч второго раунда Кубка лиги во вторник в гостях с «Норвичем». Так и получилось, гостям удалось выиграть в серии пенальти 2 : 2 (5 : 3). Так что настроение себе игроки «Борнмута» накануне матча с мерсисайдцами смогли улучшить.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

«Борнмут» хоть и имеет многолетнюю историю все же постоянно играл в низших дивизионах. Впервые команда сыграла с «Ливерпулем» еще в 1927 году в Кубке Англии, но большинство встреч это уже новейшая история. Всего на двоих команды провели 17 поединков, 13 побед на счету хозяев предстоящего матча, и лишь один раз выиграл «Борнмут». Случилось это в 2016 году. Три раза соперники играли между собой вничью. Если исходить из статистики встреч, то она достаточно красноречива и явно не в пользу гостей. Судите сами.

14.04.2018, «Ливерпуль» — «Борнмут» — 3 : 0;

08.12.2018, «Борнмут» — «Ливерпуль» — 0 : 4;

09.02.2019, «Ливерпуль» — «Борнмут» — 3 : 0;

07.12.2019, «Борнмут» — «Ливерпуль» — 0 : 3;

07.03.2020, «Ливерпуль» — «Борнмут» — 2 : 1.

Букмекерские конторы отдают хозяевам безоговорочное преимущество. «Лига Ставок» предлагает на победу «Ливерпуля» коэффициент 1,10, выигрыш гостей оценивается коэффициентом 29,00, коэффициент на ничейный результат — 11,00. Судя по по большинству последних матчей нас ждет победа мерсисайдцев с крупным счетом.

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