Александр Тихонов: «РПЛ нужно срочно переименовать. «Премьер» – это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый»

заявил, что российскую Премьер-лигу необходимо переименовать.

«Российскую Премьер-лигу нужно срочно переименовать! А то комедия какая-то получается: играют как чайники по третьему разряду, а называются Премьер-лигой.

Не могут чайники играть в Премьер-лиге! «Премьер» – это уровень Роналду и Месси, а не наш дворовый. Это слово обесценивается, если применять его по отношению к нашему футболу.

Если смотреть на затраты и результаты – российского футбола просто нет. Болельщики еще ходят немного, потому что ходить некуда, а так – стыд и срам полнейший», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.