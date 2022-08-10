Александр Тихонов: «Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Одно название, а не премьер-лига. Пусть на завод идут или в грузчики»

критически высказался об уровне игроков Мир РПЛ.

«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они...

Я называю их «чайниками». Я хорошо помню, как играло прежнее поколение футболистов, хорошо знал Льва Ивановича Яшина. Какие нагрузки они переносили! А наши «чайники»? Где игра? Столько грубостей!

Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов – пусть на завод идут или в грузчики», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!