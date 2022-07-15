Александр Тихонов: «Для наших футболистов должна быть контрактная система: «Обленился – под задницу и до свидания!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону жестко высказался о российских футболистах.

«Если говорить про футболистов, то я как-то видел, как тренируется сборная и какие нагрузки они выполняли, дай бог такое делают в циклических гонках и биатлоне. Как я могу смотреть наш футбол?

Российские футболисты кальян курят, еще я видел, как на зарядке наши футболисты покурили перед тренировкой, рукой по газону поводили, морду смазали – вроде как вспотели и идут домой.

У меня к российскому футболу сейчас самое негативное отношение, они лентяи. А вы посмотрите сколько пафоса на «Матч ТВ».

Тренеры у нас по кругу ходят по одним и тем же клубам. Им уже по 70 лет, а они из одной команды в другую, что это такое?

Для наших футболистов должна быть контрактная система, где прописано: «Обленился, тогда под задницу и до свидания!»

Скажу, что, кроме Тихонова, наверное, никто не отработал. Мне не стыдно, у меня работало пять тысяч человек, мы были лучшей федерацией по биатлону в мире. Я собрал лучших профессионалов, и футболистов не было», – сказал Тихонов.