Сформированы 3 корзины для жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

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Сформированы три корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «Лейпциг», «Тоттенхэм».

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа.

Сегодня по результатам оставшихся матчей квалификации определятся еще три участника групповой стадии ЛЧ.

ПСВ примет «Рейнджерс» (первый матч 2:2), «Трабзонспор» сыграет с «Копенгагеном» (первый матч 1:2), «Динамо» Загреб встретится с «Буде-Глимт» (первый матч 0:1).

Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа в Стамбуле.

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