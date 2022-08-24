Сформированы 3 корзины для жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

Сформированы три корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».
Вторая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «Лейпциг», «Тоттенхэм».
Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».
Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа.
Сегодня по результатам оставшихся матчей квалификации определятся еще три участника групповой стадии ЛЧ.
ПСВ примет «Рейнджерс» (первый матч 2:2), «Трабзонспор» сыграет с «Копенгагеном» (первый матч 1:2), «Динамо» Загреб встретится с «Буде-Глимт» (первый матч 0:1).
Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа в Стамбуле.