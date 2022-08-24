Сформированы 3 корзины для жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

Сформированы три корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Первая корзина: , «Айнтрахт», , , , «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Вторая корзина: , , , , «Атлетико», «Севилья», «Лейпциг», «Тоттенхэм».

Третья корзина: Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа.

Сегодня по результатам оставшихся матчей квалификации определятся еще три участника групповой стадии ЛЧ.

ПСВ примет «Рейнджерс» (первый матч 2:2), «Трабзонспор» сыграет с «Копенгагеном» (первый матч 1:2), «Динамо» Загреб встретится с «Буде-Глимт» (первый матч 0:1).

Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа в Стамбуле.