Инсайдер Романо: «Не Роналду создает проблемы. Криштиану несчастлив, потому что не выигрывает матчи, это менталитет победителя»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Фабрицио Романо Футбол

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о желании Криштиану Роналду уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Последние две-три недели я проверял и проверял [новости о Роналду], но мне сказали, что Роналду ведет себя более чем профессионально. Он никогда не создавал проблем на тренировках.

Криштиану – победитель, а менталитет победителя означает, что если ты не выигрываешь матчи, ты не будешь счастлив, и Криштиану Роналду несчастлив, это абсолютно нормально. Так что это не Криштиану создает проблемы», – сказал инсайдер ютуб-каналу The United Stand. 

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