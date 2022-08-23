Инсайдер Романо: «Не Роналду создает проблемы. Криштиану несчастлив, потому что не выигрывает матчи, это менталитет победителя»

прокомментировал слухи о желании уйти из .

«Последние две-три недели я проверял и проверял [новости о Роналду], но мне сказали, что Роналду ведет себя более чем профессионально. Он никогда не создавал проблем на тренировках.

Криштиану – победитель, а менталитет победителя означает, что если ты не выигрываешь матчи, ты не будешь счастлив, и Криштиану Роналду несчастлив, это абсолютно нормально. Так что это не Криштиану создает проблемы», – сказал инсайдер ютуб-каналу The United Stand.