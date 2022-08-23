Урал – Зенит 28.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 28 августа, в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» встретятся «Урал » и «Зенит» в рамках 7-го тура нынешнего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 13:00 по московскому времени. Уральская команда застряла на дне таблицы, сможет ли команда с приходом Виктора Гончаренко навязать борьбу лидеру чемпионата мы с вами узнаем в ближайшие выходные.

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Футбольный клуб «Урал»

Уральская команда в прошлом розыгрыше РПЛ с трудом осталась в элитном дивизионе. 1 балл тогда их разделил от зоны вылета и 4 победы в 5 последних турах спасли команду от понижения в классе.

И в этом сезоне «Урал» показывает пока показывает не лучший свой футбол и неважно стартовал в текущем сезоне РПЛ, в котором сейчас идет в зоне вылета: на предпоследней 15-ой строчке.

«Урал» после провального старта в чемпионате уволил с поста главного тренера Игоря Шалимова, под руководством которого они на старте РПЛ не набрали в 4 матчах ни одного очка. А на смену ему пришел Виктор Гончаренко, который не так давно тренировал ЦСКА и добивался с ними неплохих результатов. Плюс к этому после прихода нового коуча уральцы подписали в свои ряды экс-хавбека «Краснодара» Юрия Газинского, у которого за плечами огромный опыт выступления в РПЛ.

Екатеринбуржцы после 6 сыгранных туров в Чемпионате России набрали всего 1 балл. Это случилось в 5-ом туре РПЛ, где екатеринбуржцам удалось сыграть вничью в гостях с «Факелом» (0:0). А до этого в 4-х турах у них было 4 поражения кряду и всего лишь 1 забитый гол, при 10 пропущенных.

В последнем сыгранном туре «Урал» на домашней арене уступил «Пари НН» (0:1), где не смог удержать ничейный счет в концовке матча в меньшинстве, после удаления на 62-ой минуте Андрея Егорычева.

Футбольный клуб «Зенит»

Команда Семака в этом сезоне РПЛ будет всеми силами пытаться установить пятое чемпионство кряду. Они в двух титулах по количеству взятых трофеев в истории России от «Спартака», у которых их 10 и 6 были подряд (с 1996-2001 год).

Питерская команда в текущем сезоне пока идет неплохо, возглавляя турнирную таблицу Чемпионата России. На старте турнира им хорошую конкуренцию навязывают сразу 4 команды, которые в радиусе двух очков от них, это: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов». В активе питерцев 14 баллов, набранных в 6 сыгранных турах и ни одного поражения. Кроме этого «Зенит» очень надежно играет в защите и пропустил на старте РПЛ всего 2 гола, забив при этом 13 мячей.

В атакующей линии хорошо себя проявляют Вендел, Малком, Сергеев и Касьера, который матч за матчем выдают хорошие игры с большим количеством полезных действий. Немного не хватает все же креатива в атаке Клаудиньо, который травмировался в рамках игры 4-го тура с «Ахматом» и уже не сыграл 2 матча.

«Зенит» в последних двух турах побеждает, за счет этого они вырвались в лидеры таблицы. Сначала в важнейшем матче с точки зрения турнирной таблицы они нанесли первое поражение ЦСКА (2:1), где вырвали победу в концовке встречи, благодаря голу Густаво Мантуана.

А в последнем сыгранном туре на домашней арене был обыгран с трудом «Торпедо» (2:0), где при подавляющем преимуществе во всех игровых компонентах забили лишь малую часть своих голевых моментов в конце матча, а авторами голов стали Малком и Сергеев. Стоит заметить, что по статистике встречи питерцы дали нанести сопернику лишь 1 удар по воротам, который не пришелся в створ, а сами нанесли 38 выстрелов, из них в свтор они попали 10 раз.

Прогноз на матч «Урал» – «Зенит»

Екатеринбургская и питерская команды в последних 5 очных матчах сыграли следующим образом:

16.04.22 «Зенит» – «Урал» 3:1;

07.11.21 «Урал» – Зенит 0:0;

27.01.21 «Зенит» – «Урал» 3:2;

05.12.20 «Зенит» – «Урал» 5:1;

19.09.20 «Урал» – Зенит» 1:1.

Всего же за всю историю очных встреч команд уральцы ни разу не обыгрывали питерцев: 17 побед «Зенита» и 3 ничейных исхода. Но при этом в двух последних домашних матчах «Урал» добивался ничьи. А в 4 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу.

Ждать все же чуда в этом матче думаю не стоит, несмотря на статистику последних домашних встреч уральцев. Сейчас «Урал» испытывает серьезные трудности в игровом плане, что в противоположном плане показывает «Зенит», который в хорошей физической форме и расположении духа и в пути за очередным трофеем. Думаю что команда Семака должны уверенно обыгрывать хозяев с разницей в 2-3 мяча, при этом не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Урал» – 8.20;

Победа «Зенит» – 1.35;

Ничья – 5.00;

1X – 3.11;

Ф2 (-1,5) – 1.96;

ИТМ1 (0,5) – 1.95;

Обе забьют-да –1.99;

ТБ (2,5) – 1.65.

Вероятный исход: П2, Ф2 (-1,5), ИТМ1 (0,5).

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Где смотреть Урал – Зенит