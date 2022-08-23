«Бавария» может арендовать де Йонга у «Барселоны» по схеме трансфера Коутиньо (Жерар Ромеро)

готова включиться в борьбу за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По данным журналиста Жерара Ромеро, мюнхенский клуб готов пригласить 25-летнего хавбека по формуле, схожей с той, по которой из «Барсы» несколько лет назад был подписан .

Летом 2019 года «Бавария» арендовала бразильца, который сейчас выступает за , за 8,5 млн евро без обязательств выкупа. В итоге через год Коутиньо вернулся в каталонскую команду.

Тем не менее журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что де Йонг не входит в планы «Баварии». В этом сезоне клуб сделает ставку на своих полузащитников, в первую очередь на и новичка .

намерена найти новый клуб для де Йонга в это межсезонье, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.